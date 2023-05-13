İklim Değişikliği Başkanlığı ile TSE arasında 'Ulusal Karbon Kredilendirme Programı' konusunda işbirliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında Ulusal Karbon Kredilendirme Programı oluşturulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başkanlıkta imzalanan protokolle emisyon azaltımı ile ilgili ulusal standart ve metodolojilerin belirlenmesi, karbon kredilendirme projelerinin kayıt altına alınması ve karbon kredilerinin sertifikalandırılması amaçlanıyor.

Programda konuşan İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olduğunu ve 2053 Sıfır Emisyon hedefinin açıklandığını belirterek, Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinin, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve karbon piyasasına yönelik çalışmalar kapsamında devam ettiğini anlattı.

Denkleştirme mekanizması kapsamında gönüllü karbon piyasası projelerine hem sertifikasyon hem de piyasada alım-satım sürecinin devam ettiğini belirten Solak, şöyle konuştu:

"Sektörün ciddi bir talebi vardı. Dolayısıyla bugün çok önemli bir adımı atıyoruz. Türkiye'de ulusal bir sistemin kurulması burada hedeflenecek. Gelirin ülkemizde kalması çok önemli. Hatta sadece ülkemizde değil, hem Türki cumhuriyetler hem Balkan ülkeleri hem de İslam coğrafyasını kapsayan bölgesel bir piyasayı da yönetecek çalışmanın ilk adımı olarak görüyoruz."

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de iki kurumun birikim ve kapasitesinin birleşmesiyle oluşturulan programın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

İlk hedeflerinin Ulusal Karbon Kredilendirme Programı'nı uluslararası hale getirmek olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Gerek Emisyon Ticaret Sistemi uygulayan ülkelerin programlarını gerekse de diğer firmaların karbon kredi ihtiyacını karşılayacak potansiyeli gerçekleştirmek istiyoruz. Standart ve metodoloji geliştirirken ülkemizdeki karbon kredilerin yüzde 99'unun üzerinde yenilenebilir enerjiden kaynaklanan sertifikasyondan ziyade daha prestijli, daha katma değerli olduğunu düşündüğümüz arazi ve toprak temelli metodolojileri geliştirmek istiyoruz. Dünyada da bunun üzerinde çalışmalar yeni başladı. Bizler de projemiz kapsamındaki karbon kredilerinin bu minvalde üretilmesine ağırlık vereceğiz. Güzel bir çalışmayla ülkemiz için güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz."

2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda ilk adım atıldı

Ulusal Karbon Kredilendirme Programı ile 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, Türkiye'de kurulması planlanan emisyon ticaret sistemi kapsamında yer alacak sektörlerin sera gazı emisyonlarının bir kısmının denkleştirilmesine ve gönüllü emisyon azaltım hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulacak.

Program ile emisyon azaltımı projeleri ile ulusal standart ve metodolojiler belirlenecek, karbon kredilendirme projelerinin kayıt altına alınması ve karbon kredilerinin sertifikalandırılması sağlanacak.

Kredilendirme programıyla azaltım, uzaklaştırma, giderim metodolojilerinin hesaplanması, projelerin geçerli kılınması ve doğrulanması faaliyetlerine yönelik şartlar belirlenecek, bu alanda çalışacaklara eğitim verilecek.