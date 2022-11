İklim Aktivistleri, Sandy Kasırgası'nın 10. Yıl Dönümünde İklim Değişikliği Konusunda Harekete Geçme Çağrısı Yaptı

ABD'nin New York kentinin Manhattan semtinde bulunan Park Avenue caddesinde Cumartesi günü yürüyen iklim aktivistleri, finansal yatırım firması BlackRock'ın genel merkezinin önünde toplanarak milyarderleri ve şirketleri Sandy Kasırgası'nın 10. yıl dönümünde iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Bu, New York Communities for Change ve Extinction Rebellion (Değişim için New York Toplulukları ve Yokoluş İsyanı) gibi sivil toplum kuruluşlarından (STK) aktivist grupların önderlik ettiği New York kentindeki iklim protestolarının art arda beşinci günü oldu.

Protestocular, dünyanın en büyük fosil yakıt finansörü olan BlackRock'ı yeni fosil yakıt yatırımları yapmaktan kaçınmaya ve New York eyalet hükümetini iklim eylemine gerekli finansmanı sağlamaya çağırdı.

Süper Kasırga Sandy olarak da bilinen Sandy Kasırgası, 2012 Atlantik kasırga sezonunun en ölümcül ve en yıkıcı kasırgası oldu. New York ve New Jersey'nin yoğun nüfuslu bölgelerini vuran kasırga 286 ölüme ve yaklaşık 70 milyar ABD doları tutarında hasara neden oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor.(XHTV)