Telefonla aradığı çifti 2 milyon TL dolandıran şüpheli, tutuklandı

Bursa'da telefonla aradığı çifti dolandırarak yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyalarını alan şüpheli H.B., yapılan operasyonla yakalanıp tutuklandı. Olay, çiftin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişi tarafından korkutulmasıyla gerçekleşti.

Olay, 14 Nisan'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. E.T. (80) ile eşi N.T.'yi (59) telefonla arayan kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, 'Banka ve kuyumcu soygununa karıştıkları' yalanıyla korkuttu. Bir şüpheli, E.T.'yi yönlendirip adliyeye gitmesini sağladı. Evde yalnız kalan N.T.'nin yanına giden şüpheli, toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 adet Adana burma bilezik, 1 beşibiryerde, 2 Ajda bilezik, 4 yüzük, 10 gram altın ve altın kaplama kol saatini alıp, ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayın çiftin başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 24 güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.B. (40) olduğunu belirledi. H.B., Gemlik ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları mağdur çifte teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu

Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
500

Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı

Taksim'i savaş alanına çeviren kavga! Bekçiler zor anlar yaşadı
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Ertan Torunoğulları, ''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: Galatasaray kabul ederse derbide olacak

''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: G.Saray kabul ederse derbide olacak
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı

Taksim'i savaş alanına çeviren kavga! Bekçiler zor anlar yaşadı
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Tutuklanan eski hakemin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi