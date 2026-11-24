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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak merkezi hükümetinin IKBY sınır kapıları ve petrol sahalarının kontrolünün merkezi yönetime devredilmesine ilişkin kararının "soru işaretleri" ve "şaşkınlık" yarattığını belirtti.

Konuya dair basın açıklamasında bulunan Ahmed, IKBY hükümeti ile Irak merkezi hükümeti arasında uzun süredir pek çok alanda müzakerelerin sürdüğü bir dönemde bu kararın alınmasını eleştirdi.

Sınır kapıları ve petrol sahalarının kontrolünün merkezi yönetime devredilmesine yönelik kararın "soru işaretleri" ile "şaşkınlık" doğurduğunu kaydeden Ahmed, adımın "anayasa ile çeliştiğini" savundu.

Ahmed, anlaşmazlıkların açıklamalar ve siyasi tutumlar yerine anayasal çerçevede ele alınmasının daha doğru olacağını vurguladı.

IKBY Maliye ve Doğal Kaynaklar Bakanlıkları ile Irak merkezi hükümetinin ilgili kurumları arasında imzalanmış ortak tutanak bulunduğunu dile getiren Ahmed, bu tutanağın merkezi yönetim Ekonomi Bakanlar Kurulu tarafından da onaylandığını aktardı.

Ahmed, IKBY'nin anayasa, siyasi anlaşma ve iki hükümetin programı doğrultusunda merkezi hükümetle işbirliğine hazır olduğunu, özellikle yolsuzlukla mücadele kapsamında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini ifade etti.

Irak Başbakanının askeri sözcüsü Sabah en-Numan, IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi talimatının iletilmesinin öngörüldüğünü duyurmuştu.

Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin yanı sıra Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içinde yer alan ancak güvenlik bakımından IKBY kontrolünde bulunan petrol sahalarının yönetiminin Petrol Bakanlığına bırakılmasının planlandığını kaydetmişti.

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), IKBY'deki petrol sahaları ile sınır kapılarının kontrolünün merkezi hükümete devredilmesine yönelik açıklamalara ortak tepki göstererek, IKBY'nin hak ve kazanımlarına yönelik her türlü ihlalin kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu bildirmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Irak hükümetinin IKBY'deki sınır kapıları ve petrol sahalarının kontrolünü merkezi hükümete devretmeye yönelik çalışmalarını "şaşırtıcı" ve "hiçbir şekilde kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA