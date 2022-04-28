Son dakika! IKBY'de tünelde yangın: 7 araç küle döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! IKBY'de tünelde yangın: 7 araç küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! IKBY'de tünelde yangın: 7 araç küle döndü

Son dakika gündem haberi... Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki tünelde çıkan yangında 7 araç küle döndü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki tünelde çıkan yangında 7 araç küle döndü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan Tüneli'nin çıkışında yakıt taşıyan bir tırda çıkan yandın sonucu 7 araç küle döndü.

Derbendihan Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle tünelin trafiğe kapatıldığı bildirilerek, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, itfaiye ekiplerinin tüneldeki yangını kontrol altına aldığı aktarıldı.

(Abdulkadir Hacıoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Tragger, Irak, IKBY, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title