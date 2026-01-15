Haberler

İhtiyaç Sahibi Hanelere 2026'da Kömür Yardımı Yapılacak

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı kararı ile 2026 yılında ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılacak. Yardım, sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla ulaştırılacak.

(ANKARA)- İhtiyaç sahibi hanelere 2026 yılında ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, ihtiyaç sahibi hanelerin ısınma amaçlı kömür ihtiyacının karşılanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi. Dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı ile il ve ilçe bazında hane başı kömür miktarları, bölgenin iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki dağıtım miktarları dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Kömür yardımı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacak.

Yardımdan yararlanacak haneler, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerine göre tespit edilecek.

Karar kapsamında dağıtılacak kömür, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından temin edilecek. Kömürlerin sevkiyatı, TCDD Taşımacılık AŞ önceliğinde gerçekleştirilecek, dağıtım programı TKİ ve TTK tarafından hazırlanacak.

Isınma amacı dışında kullanıldığı tespit edilen kömürler nedeniyle, ilgili hanelerin yardım durumu yeniden değerlendirilecek.

Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenecek. Kömür bedeline ilişkin faturalar ise, ihtiyaç sahibi hanenin bulunduğu ilçe bazında vakıflar adına düzenlenecek.

Kararın uygulanması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak yürütülecek. Uygulama ve denetim süreçleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
