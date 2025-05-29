İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak ağ denetimi: 440 parça 44 bin metre ağ toplandı

İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak ağ denetimi: 440 parça 44 bin metre ağ toplandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Kırklareli'nin İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan 440 parça ağ toplandı. 380 canlı balık tekrar denize bırakıldı ve kaçak avcılıkla mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan 440 parça 44 bin metre ağ toplandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, Bakanlığa ait "Koruma Kontrol-3" teknesiyle Kırklareli, İstanbul ve Aydın Tarım ve Orman müdürlüklerinden gelen ekipler görev aldı.

Denetimler sırasında denizde 440 parça halinde 44 bin metre kaçak ağ ele geçirildi. Ağlar denizden toplanarak imha edildi. Ağlara takılan çoğunluğu kalkan balığı olmak üzere 380 canlı balık ise tekrar denize bırakıldı.

"Kurallara uymayanlara gerekli işlemler yapılıyor"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık popülasyonunun sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalkan balığının üreme dönemi olduğunu belirten Karaca, bu süreçte denetimlerin yoğunlaştırıldığını ifade etti.

İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan 44 bin metre ağın toplandığını belirten Karaca, "Avcılarımızdan, özellikle av döneminde yasalara uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler uygulanıyor." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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