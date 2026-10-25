Iğdırlı çiftçi Yener Aras, 50 dönüm çorak araziyi kayısı bahçesine dönüştürdü

Iğdır'da yaşayan çiftçi Yener Aras, 16 yıl önce başladığı tarım faaliyetleriyle 50 dönümlük çorak araziyi kayısı bahçesine dönüştürerek yıllık 60 ton üretim yapar hale geldi.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Zülfikar köyünde yaşayan Aras, 2010'da kamudan emekli olduktan sonra çiftçiliğe yöneldi.

Dedesi ve amcasından kalan arazideki 100 kayısı ağacıyla üretime başlayan Aras, zamanla diktiği 600 yeni ağaçla bahçesindeki ağaç sayısını 700'e çıkardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesinin desteğiyle üretimini geliştiren Aras, Iğdır'ın sofralık çeşidi şalak kayısısını üretiyor.

Yener Aras, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıl önce kamudan emekli olduktan sonra 50 dönümün üzerindeki çorak arazide tarıma yöneldiğini söyledi.

"Bu işi genişletip daha güzel bir yere getirmeyi düşünüyorum"

Bahçesinde şu an 700 kayısı ağacının bulunduğunu ve her geçen yıl sayıyı artırdığını anlatan Aras, "Son hasatta rekoltem 60 tondu. Soğukların etkisiyle bazen olmayabiliyor. Önümüzdeki dönem nasip olursa 60 tonun üzerinde beklentimiz var. Bu 700 tane ağaçla kalmayacak. Benim yine tarlalarım var, oralara da aşılamış olduğum ağaçlarımı 300 daha dikip bu işi genişletip daha güzel bir yere getirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Üretime ilk başta arazideki 100 ağaçla başladığını ve zamanla üretimi büyüterek bu seviyeye ulaştırdığını dile getiren Aras, "Burası bizim dede tarlamızdır, amcam da bıraktı köyü, 'ben yapamıyorum' dedi burayı bana verdi. Ben de burayı aldığım zaman 100 ağaç vardı. 600 ağacın ıslahını, yerlerin tesviyesini yaptım. Ağaçların hepsini ip hizasıyla diktim ve bu hale geldi." ifadelerini kullandı.

"Üreticimiz çorak olan bir araziyi vahaya çevirmiş durumda"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise Aras'ın yaptığının örnek bir çalışma olduğunu vurguladı.

Tingiş, şunları kaydetti:

"Üreticimiz çorak olan bir araziyi vahaya çevirmiş durumda. Uyguladığı metotlar ve yöntemler, bizlerle ve üniversitemizle fikir alışverişini yapmasıyla beraber hem katma değeri yüksek bir şekilde ürünü değerlendirmeye hem de ürününü daha da kaliteli hale getirmeye başladı. Yener Bey'e teşekkür ediyorum. Fikir alışverişi noktasında her daim takıldığı noktada geliyor danışıyor, sorabiliyor, istişare yapabiliyor."

Kaynak: AA