Haberler

Iğdır'da sorgum-sudan otu melezinden dönüm başına 5 ton verim alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da sorgum-sudan otu melezinden dönüm başına 5 ton verim alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da deneme ekimi yapılan sorgum-sudan otu melezinden ilk biçimde dönüm başına yaklaşık 5 ton verim elde edildi. Yüksek verimi ve düşük maliyetiyle bölgedeki hayvancılık işletmelerinin yem giderlerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Iğdır'da hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla deneme ekimi yapılan sorgum-sudan otu melezinden dönüm başına yaklaşık 5 ton verim elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" programı kapsamında yürütülen proje ile Iğdır'da hayvancılıkta kullanılan yem bitkilerine alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 75 tohum hibesi desteğinden yararlanan üretici Şahset Tınakçı, Oba köyünde 10 dönümlük arazisine sorgum-sudan otu melezi ekti.

Bu yılki ekimin ilk biçiminde dönüm başına yaklaşık 5 ton verim elde eden Tınakçı, ürünün ikinci biçiminden de benzer miktarda verim bekliyor.

Uygun iklim koşullarında yılda 3 kez hasat edilebilen ürünün, yüksek verimi ve düşük maliyetiyle bölgedeki hayvancılık işletmelerinin yem giderlerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Bölgede yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe, AA muhabirine, sorgum-sudan otu melezinin çok ciddi verimli bir ürün olduğunu söyledi.

Ürünün, mevsim iyi gittiğinde 3 kez hasat edilebildiğini ifade eden Kumtepe, "Maliyet açısından da gayet uygun. Bölgeye ve iklim şartlarına da uyan bir bitki. Umarım bölgemizde yaygınlaşır ve çiftçimiz için de hayvancılık yapan vatandaşlarımız için de ciddi bir gelir kaynağı olur. Bölgede bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Üretici Şahset Tınakçı ise ürünün üretimini Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle yaptıklarını anlattı.

Çeşitli teşviklerle ilk denemeyi geçen sene yaptıklarını, bu sene de ikinci ekimi gerçekleştirdiklerini belirten Tınakçı, "Güzel bir verim aldık. 10 dönüm ektik, ilk biçiminde dönümde 5 ton aldık. Şimdi de ikinci biçimini yapacağız. Bu biçimde de yine 5 ton bekliyoruz." dedi.

Diğer çiftçilere de ürünü ekmelerini öneren Tınakçı, "Bütün üreticilere tavsiye ederim, randımanlı bir ürün. Mısırdan daha randımanlı ve masrafı da mısırdan az." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdür Ahmet Tingiş de üründen 3 biçime kadar verim alınabildiğine işaret ederek, "Dönümüne her hasatta yaklaşık 5 ton ürün alan çifçimiz yüksek verim elde etmektedir. Silajlık mısıra göre 2 kat daha fazla verim alınıyor ve daha karlı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti

Betül Sayan Kaya'yla ilgili bomba iddia: Hepsini geri verdi
Alina Boz'dan karnı burnunda yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Alina Boz'dan yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi

AYM'den Yeni Parti'ye 30 gün süre
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşlardan büyük tepki var! Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu

Belediyenin sorumsuzluğu büyük bir felakete yol açıyordu
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

Türk futbolu yangın yeri ama ondan çıt çıkmıyor
Ünlü oyuncu Rob Lowe en iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı

Oyuncu Rob Lowe en iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı: O çok güzeldi
'Mobbing yapalım, istifa etsin' Hakem dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı

Hakem dosyasında yeni mesajlar: Mobbing yapalım, istifa etsin
Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

Büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü

Patronu tutuklanan holdingde büyük kriz: Borcunu ödeyemedi

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Türk futboluna yön veren isim gözaltında! İşte ilk görüntüsü