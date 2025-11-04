Haberler

Iğdır'da Sahte Altın Satışından İki Kardeş Tutuklandı

Güncelleme:
Iğdır'da 3 kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın satan V.A. ve M.A. kardeşler tutuklanırken, anneleri N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IĞDIR'da 3 farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın satan V.A. (22) ve M.A. (33) kardeşler tutuklandı, anneleri N.A. (52) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde 1 Kasım günü kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin 3 farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığı tespit edildi. Şüphelilerin araçla Kars yönüne gittikleri saptandı. Iğdır ve Kars Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla şüpheliler kısa sürede yakalandı. Şüpheliler anne N.A. ile çocukları V.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde ve üzerlerinde yapılan aramada 95 gram sahte altın ile 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

Kars ve çevre illerde birçok kuyumcuya da benzer yöntemle sahte altın sattıkları belirlenen anne ve çocukları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.A. ve M.A. kardeşler 'Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçundan tutuklandı, anneleri N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

