Iğdır'da Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan üç kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin 16 gram sahte altın sattıkları, araçlarında 95 gram altın ve 310 bin lira bulunduğu bildirildi.

Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, üç kuyumcuya 16 gram sahte altın sattıkları tespit edilen V.A, M.A. ile N.A'nın araçla Kars istikametine seyir halinde oldukları belirlendi.

Ekipler, durdurdukları araçta bulunan anne ve 2 çocuğunu gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında 95 gram altın ve 310 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
