Iğdır'da 3 akademisyenin TKDK hibeli kurutma tesisi 81 ile ürün gönderiyor

HÜSEYİN YILDIZ/SABRİ SARCAN - Iğdır'da üç akademisyenin yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu sebze ve meyve kurutma tesisi, kentte yetiştirilen ürünlerin işlenerek daha uzun süre muhafaza edilmesine ve farklı pazarlara ulaştırılmasına katkı sağlıyor.

Iğdır Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Namık Kılınç, Doç. Dr. Uğur Güller ve Öğretim Görevlisi Mustafa Dal, bölgedeki tarımsal üretimin katma değerini artırmak amacıyla kurutma tesisi projesi hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sunulan proje, yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandı.

2025'te başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla bu yıl faaliyete geçen tesis, bölgedeki sebze ve meyvelerin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlıyor. Burada kurutulan malzemeler paketleniyor, böylece raf ömürleri uzatılıyor ve yurt içi ve yurt dışına gönderilebiliyor.

Iğdır iklimi ve coğrafi özellikleriyle öne çıkıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, Iğdır'ın iklimi ve coğrafi özellikleri sayesinde önemli bir meyve ve sebze üretim merkezi olduğunu söyledi.

Kentte yetiştirilen ürünlerin taze tüketimin yanı sıra kurutularak da değerlendirilmeye başlandığını belirten Tingiş, tesiste elma, armut, kayısı, şeftali ve nektarinin yanı sıra domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin de işlendiğini ifade etti.

Projenin, TKDK desteğiyle hayata geçirildiğini hatırlatan Tingiş, şunları kaydetti:

"Bu işletmemiz, ilimizde üretilen tüm ürünleri A'dan Z'ye kurutuyor. Türkiye'nin 81 vilayetine gönderilmeye başlandı. İlimizin ürünlerini bozulmadan, raf ömrünü uzatarak ülkemizin her tarafına gönderebiliyorlar. Bu sebepten dolayı üreticimizin yapmış olduğu çalışmayı çok gayretli ve umutlu buluyorum. Buna benzer işletmecilerimizin ve yatırımcılarımızın ilimizde artmasını bekliyoruz, umut ediyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla destekliyoruz. Yeter ki üretin, üretmeye de devam edin. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim yanınızdayız ve yanınızda da yer almaya devam edeceğiz. Yeter ki ürünlerimizi daha iyi değerlendirelim, daha iyi farklı bir şekilde katma değeri sağlayalım."

Ürünleri dört mevsim değerlendirmeyi hedefliyorlar

Namık Kılınç da yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından tesisi hayata geçirdiklerini anlattı.

İşletmeyi kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kılınç, "Burada yerel üreticilerden sebze meyve tedariki yaparak ürün alıp kurutuyoruz. Tesisimizde sebze ve meyveye katma değer katıyoruz. Çabuk bozulabilen meyveler, sebzeler burada işlenerek daha uzun ömürlü ürünler elde edilebiliyor. Iğdır'dan yerel üreticilerden çoğunlukla elma tedarik ediyoruz. Kayısı, şeftali, bunun yanında iki tür de eriğimiz, domatesimiz var. Bunları Iğdır'daki yerel üreticilerden tedarik ediyoruz." diye konuştu.

Mustafa Dal ise hasat zamanlarında kentte yetiştirilen ürünleri değerlendirdiklerini, kışın ise farklı yerlerden ürün getirerek kuruttuklarını anlatarak, "Kışın Iğdır elmasıyla birlikte başladık. Ben Adanalıyım, o taraflardan portakal, limon, mandalina ve greyfurt gibi ürünler getirip hepsini burada kurutup piyasaya süreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA