Iğdır'da 10 Bin Dönüm Arazi Çiftçilerin Hizmetine Sunuldu

Iğdır'da 10 Bin Dönüm Arazi Çiftçilerin Hizmetine Sunuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Mera Islah ve Amenajmanı Projesi' kapsamında Iğdır'da 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilere açıldı. Proje ile meraların verimli kullanımı ve hayvancılığın desteklenmesi amaçlanıyor.

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamında, 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Bendemurat köyündeki 10 bin dönüm arazi mera olarak açıldı.

Arazide, çiftçilerin sürülerini güneşten koruması maksadıyla 4 gölgelik ve 1 sağım ünitesi alanı oluşturuldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen projeyle, meraların verimli ve sürdürülebilir kullanımı sağlanarak, hayvancılık altyapısına katkı sunulması hedefleniyor.

Açılış törenine, Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
Off-road ekibine yanlışlıkla 'Kutsal topraklara hoş geldiniz' flaması gönderildi

Off-road ekibi flamada yazanı görünce gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.