Iğdır'da 10 Bin Dönüm Arazi Çiftçilerin Hizmetine Sunuldu

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" kapsamında, 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Bendemurat köyündeki 10 bin dönüm arazi mera olarak açıldı.

Arazide, çiftçilerin sürülerini güneşten koruması maksadıyla 4 gölgelik ve 1 sağım ünitesi alanı oluşturuldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen projeyle, meraların verimli ve sürdürülebilir kullanımı sağlanarak, hayvancılık altyapısına katkı sunulması hedefleniyor.

Açılış törenine, Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.