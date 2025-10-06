İGA'da Yönetim Değişikliği: İsmail Özhan Özmen ve Murat Kerrar Yeni Görevlerinde

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga'da, İsmail Özhan Özmen inşaat genel müdürlüğüne, Murat Kerrar ise işletme teknik hizmetler genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.

İga'dan yapılan açıklamaya göre, İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Fırat Emsen'den boşalan İGA İnşaat Genel Müdürü pozisyonuna Özmen atandı.

İGA İşletme Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına ise Kerrar getirildi.

İGA İnşaat Genel Müdürlüğü görevine 17 Eylül'de başlayan Özmen, kariyerine 2007 yılında inşaat sektörüyle adım attı. Kalyon İnşaat, Zirve Holding ve Kalyon Kentsel firmalarında "İnşaat, satın alma, tasarım, mühendislik ve proje yönetimi" alanlarında liderlik yapan Özmen, "İGA-Faz-1a" ve "Faz-1b" yatırımlarında icra kurulu üyesi olarak görev aldı ve son olarak Kalyon Kentsel ve Kalyon İnşaat firmalarında icra kurulu üyesi rolünü üstlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun Özmen, Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi'nde eğitimine devam ediyor.

İGA İşletme Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak 17 Eylül'de göreve başlayan Kerrar ise iş hayatına 2006 yılında proje taahhüt sektörüyle başladı.

Kariyerinde, "Alarko-Cengiz Ortaklığı" ve "Kalyon-Kolin-Cengiz Ortaklığı" firmalarında proje yönetimi liderliği görevlerini üstlenen Kerrar, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.