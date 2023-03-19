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İflasın eşiğindeki Credit Suisse satıldı! Yeni sahibi UBS oldu

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İflasın eşiğindeki Credit Suisse satıldı! Yeni sahibi UBS oldu

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, küresel finans piyasalarını tehdit eden bankacılık krizinin odağındaki Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangı (3,23 milyar dolar) karşılığında satın aldı.

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20'yi aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

PANİK SATIŞLARINA NEDEN OLDU

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.

DEV BANKA 3,23 MİLYAR DOLARA SATILDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Credit Suisse, İsviçre'nin en büyük bankası UBS tarafından satın alındı. Bankanın 3 milyar İsviçre frangı (3,23 milyar dolar) karşılığında el değiştirdiği açıklandı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Credit Suisse İsviçre Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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