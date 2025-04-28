İETT Yöneticileri, Kaptanlarla Buluşarak Hizmetlerini Değerlendirdi

(İSTANBUL) - İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İett ) yöneticileri, sabah 05.30'da, tüm garajlarda İETT Kaptanları ile buluşarak taleplerini dinledi ve günün ilk seferi öncesi görevlerinde başarılar diledi. Ardından kendi görev bölgelerine, İETT'nin planlı otobüs ve metrobüsleri ile giden kurum yöneticileri, vatandaşların da görüş ve önerilerini aldı.

"Yerinde Hizmet ve Her Seferinde Daha İyiye" hedefiyle çalışmalarını sürdüren İETT'nin tüm yöneticileri, sabah saat 05.30'da, İETT'nin Beylikdüzü'nden Pendik Kurtköy'e kadar uzanan tüm garaj ve peronlarında sahada çalışanlarla buluştu.

Kurum yöneticileri, günün ilk seferine çıkacak İETT kaptanlarını tüm garajlarda eş zamanlı olarak ziyaret ederek, başarı diledi, taleplerini aldı.

Ayrıca İETT garajlarındaki bakım-onarım alanlarını gezen yöneticiler, İETT araçlarının bakım-onarımlarını yapan emektar çalışanlarla da görüştüler.

Garaj ziyaretlerinin ardından, şehrin farklı bölgelerinde bulunan görev yerlerine İETT'nin planlı otobüs ve metrobüs seferleriyle giden İETT yöneticileri, bu sırada da İstanbullularla sohbet ederek, İETT hizmetleri ile ilgili görüş ve önerilerini sahada bizzat dinlediler.