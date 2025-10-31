Haberler

İETT Otobüsünde Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Hadımköy seferini yapan bir İETT otobüsünde, bir yolcunun bıçaklı saldırısı sonucu 65 yaşındaki Kazım Öztürk hayatını kaybederken, otobüs şoförü de yaralandı. Olay, yolcuların müdahalesiyle kontrol altına alındı ve polis soruşturma başlattı.

Hadımköy seferini yapan İETT otobüsünde bir yolcu, yanında bulunan kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Kazım Öztürk (65) hayatını kaybederken, kavgaya müdahale eden otobüs şoförü Ersin Bozdağ da yaralandı. Saldırgan Metin K., ile yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk yapan Metin K. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle Kazım Öztürk'e bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Öztürk'ün yardımına otobüs şoförü Ersin Bozdağ koştu. Kavgayı ayırmaya çalışan Bozdağ da yaralandı. Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kazım Öztürk, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs şoförü Ersin Bozdağ ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırgan Metin K.'nın da yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
