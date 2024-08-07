(İSTANBUL) - İstanbul'da toplu ulaşımı daha konforlu ve hızlı hale getirmek için çalışmalarını hızlandıran İett, Alibeyköy Transfer Merkezini hizmete aldı. Metro, Tramvay ve İETT araçlarının birleşim noktası Alibeyköy Transfer Merkezi'ne gelen İstanbullular, İETT'nin şehrin birçok farklı merkezine düzenlediği seferlere hızlı ve ücretsiz aktarma yapabilecek.

İETT, her seferinde daha iyiye hedefiyle, toplu ulaşımda sefer sıklığını ve yolcu konforunu artırmak gayesiyle yeni çalışmalarını hayata geçiriyor. İETT, bu doğrultuda şehrin farklı noktalarına birçok yeni sefer konulan Alibeyköy Transfer Merkezi'ni hizmete açtı. İstanbulluların; Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bayrampaşa ilçelerinden Alibeyköy Transfer Merkezi'ne hızlı ve kolay ulaşımları için TM kodu ile günde 131 adet otobüsle 2 bin 370 farklı sefer düzenlenmeye başlandı.

Alibeyköy Transfer Merkezi'ne gelen İstanbulların; Bakırköy – Beşiktaş – Şişli – Beyoğlu Taksim – Yenikapı – Mecidiyeköy – Levent – Vezneciler – Kazlıçeşme – Esenler Otogarı ve Hacıosman Metro Durağı gibi şehrin birçok farklı noktasına hızlı ve konforlu ulaşımın sağlanması için de İETT tarafından 50 kod numaralı 193 adet otobüsle günde 2 bin 713 farklı sefer gerçekleştirilmeye başlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren İETT Ulaşım Planlama Dairesi Başkanı Yusuf Limon, "Pek çok mahallelerden merkezi noktalara ulaşmak için hem çok fazla zaman harcanıyordu hem de çift bilet ödeniyordu. Alibeyköy Transfer Merkezi'nde uyguladığımız ücretsiz entegrasyonla birlikte, bu bölgedeki tüm mahallelerden 20'ye yakın merkezi noktaya tek biletle ulaşma imkanı sağlamış olduk" dedi.

"Duraklarda bekleme süresi azalacak"

Günde 5 bin 83 adet hızlı ve konforlu sefer gerçekleştirilecek uygulamanın devreye girmesi ile birlikte aynı güzergahta yol alan ve yoğun trafik içinde sefer kaybı yaşayan 36Z, 36G ve 36L hatları da kısaltılacak olup aktarma kültürünün yaygınlaştırılmasıyla birlikte bu hatlarda yılda 53 bin 500 km tasarruf edilecek. Yeni kurulan TM kodlu hatlarda daha sık sefer ile duraklarda bekleme süresi kısaltılacak ve İstanbullulara daha rasyonel, daha konforlu ve daha hızlı ulaşım imkanı sunulmuş olacak. Alibeyköy Transfer Merkezi'ne İETT araçları ve tramvay ile gelen İstanbullular, İETT'nin buradan hareket eden tüm araçlarına ücretsiz aktarma da yapabilecekler.