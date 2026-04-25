İdris Şahin'den Enflasyon Beklentisi Tepkisi: "Sarayın Hesabı Başka, Milletin Pazar Çantası Başka"

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TCMB'nin nisan ayı enflasyon beklentisi verileri üzerinden ekonomi yönetimini eleştirdi. Hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 51,56'ya yükselmesinin yalnızca ekonomik bir veri değil, "derin bir güven buhranının kanıtı" olduğunu ifade eden Şahin, "Sarayın enflasyon hesabı başka, milletin pazar çantası başkadır ve bu sürdürülemez tablonun ağır faturası ortadadır." dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin nisan ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentisi verilerini değerlendirdi. Şahin, hanehalkı enflasyon beklentisinin yüzde 51,56'ya yükselmesinin, iktidarın ekonomi politikalarına duyulan güvenin toplum nezdinde aşındığını gösterdiğini belirtti. Piyasa katılımcıları ile vatandaşın beklentisi arasındaki farka dikkati çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayı verileri, iktidarın ekonomi politikalarına duyulan güvenin toplum nezdinde onarılamaz biçimde aşındığını bir kez daha ve en net şekilde ortaya koymuştur. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 23,39 seviyesindeyken, reel sektörün beklentisinin yüzde 33,70'e, asıl yükü omuzlayan hanehalkının beklentisinin ise yüzde 51,56'ya yükselmiş olması, ekonomi yönetiminin milletin gerçeğinden ne derece koptuğunun en açık ispatıdır. İktidar mensupları masa başında rakamlarla oynayarak pembe tablolar çizmeye çalışsa da milletimizin mutfağındaki yangın her geçen gün daha da büyümektedir."

"Milletimiz artık iktidarın afaki hedeflerine değil, kendi cüzdanındaki erimeye bakmaktadır"

Vatandaşın enflasyonun düşeceğine dair inancının zayıfladığını savunan Şahin, yaşanan tablonun yalnızca ekonomik krizle açıklanamayacağını vurguladı. Şahin, "Hanehalkının enflasyonun düşeceğine dair inancının yüzde 14,57 gibi vahim bir orana gerilemesi, ülkemizde yalnızca bir ekonomik krizin değil, derin bir güven buhranının yaşandığını göstermektedir. Milletimiz artık iktidarın afaki hedeflerine değil, kendi yaşadığı ağır hayata ve cüzdanındaki erimeye bakmaktadır. Vatandaşımız açıkça önümüzdeki yıl da fiyatların artacağını, alım gücünün daha da zayıflayacağını ve mutfaktaki bu yangının mevcut liyakatsiz kadrolarla sönmeyeceğini düşünmektedir. Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadeleyi yalnızca faiz, kur ve birtakım teknik dengeler üzerinden okuma sığlığından derhal vazgeçmelidir. Asıl mesele, dar gelirlinin daralan sofrasına, emeklinin boşalan cebine, esnafın siftahsız kasasına, çiftçinin katlanan maliyetine ve gençlerimizin karartılan geleceğine yansıyan derin hayat pahalılığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yorgun iktidar, sokağın ve hayatın gerçeklerinden tamamen kopmuştur"

TCMB tarafından açıklanan beklenti verilerini, iktidara duyulan ekonomik güvensizliğin göstergesi olarak değerlendiren Şahin, "Merkez Bankası tarafından açıklanan bu beklenti verileri, milletimizin mevcut iktidara verdiği en net ekonomik güvensizlik oyudur. Halkın beklentisi bir türlü düşmüyorsa bunun sebebi halkın gerçeklerden kopuk olması değil, yorgun iktidarın sokağın ve hayatın gerçeklerinden tamamen kopmuş olmasıdır. Sarayın enflasyon hesabı başka, milletin pazar çantası başkadır ve bu sürdürülemez tablonun ağır faturası ortadadır" dedi.

Kaynak: ANKA