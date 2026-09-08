İdris Akgül, Marmaris Ticaret Odası başkanlığına adaylığını açıkladı

İş insanı ve Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İdris Akgül, ekim ayında yapılması planlanan Marmaris Ticaret Odası seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Akgül, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Marmaris'in sahip olduğu ekonomik, ticari ve turistik potansiyelin daha güçlü bir vizyon ve dinamik yönetim anlayışıyla geleceğe taşınması gerektiğini söyledi.

Marmaris'in doğal, turistik, ticari ve ekonomik değerleriyle önemli bir destinasyon olduğunu belirten Akgül, ilçenin marka değerini daha da yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Akgül, "Marmaris'in sahip olduğu değerleri doğru bir vizyonla bir araya getirerek kentimizin ticari potansiyelini ve marka değerini yükseltmek istiyoruz. Bunun yolu da gerçekçi, uygulanabilir ve üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap veren projelerden geçiyor." dedi.

Marmaris'in ticari değerinin geliştirilmesinin yalnızca turizm sektörü açısından değil, ilçede faaliyet gösteren tüm sektörlerin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Akgül, Ticaret Odasının üyelerinin sorunlarını takip eden ve çözüm üreten aktif bir kurum olması gerektiğini dile getirdi.

Odada geçmiş dönemlerde görev yapan yönetimlerin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Akgül, bugüne kadar görev alan yönetici ve üyelere teşekkür etti.

Değişim anlayışının geçmişte yapılan çalışmaları ve verilen emekleri yok saymak anlamına gelmediğini kaydeden Akgül, şöyle konuştu:

"Kurumlar geçmişten güç alır ancak geleceğe hazırlanmak için kendilerini yenilemek zorundadır. Bugünün ekonomik koşulları, ticaret dünyası ve Marmaris'in değişen ihtiyaçları bizlere yeni fikirler, yeni bir enerji ve daha dinamik bir yönetim anlayışı gerektiğini gösteriyor."

Yeni döneme ilişkin projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Akgül, hazırladıkları projeleri önümüzdeki süreçte düzenleyecekleri ayrı bir toplantıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Projelerin temelinde gerçekçilik, uygulanabilirlik ve Marmaris'in ekonomik gelişimine katkı sağlama hedefinin bulunduğunu belirten Akgül, yeni dönemde Ticaret Odasının üyeleriyle daha güçlü iletişim kuran, yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla etkin işbirliği yapan bir yapıya kavuşmasını amaçladıklarını söyledi.

Akgül, yeni yatırımların ve girişimciliğin desteklenmesi, Marmaris'in ticari ve ekonomik sorunlarına çözüm üretilmesi ve ilçenin marka değerini artıracak çalışmalara öncülük edilmesinin de öncelikleri arasında yer aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz sadece bir yönetim değişikliği değil, Marmaris'in geleceğine dair daha güçlü bir vizyon ortaya koymak. Ticaretimizi büyütürken kentimizin marka değerini de büyütmek istiyoruz. Bunu da büyük ve gerçek dışı vaatlerle değil, doğru planlanmış, uygulanabilir ve sonuç alınabilecek projelerle gerçekleştireceğiz." diyen Akgül, adaylık sürecinin Marmaris Ticaret Odası üyeleri ve ilçe için hayırlı olmasını diledi.

Akgül, seçim sürecinin demokratik, saygılı ve Marmaris'in ortak menfaatleri doğrultusunda geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA