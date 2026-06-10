Haberler

İdmangücü ve İdmanocağı yöneticilerinden Trabzonspor'a ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İdmangücü ve İdmanocağı yöneticileri, Trabzonspor'u ziyaret ederek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı. Asbaşkan Kafkas, kurucu kulüplerin önemine vurgu yaptı ve retro forma hediye etti.

İdmangücü ve İdmanocağı yöneticileri, Trabzon spor Kulübü'nü ziyaret ederek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, İdmangücü Başkanı Selçuk Macit ile İdmanocağı Başkanı Oktay Özer, yönetim kurulu üyeleri ile Trabzon spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyarette, Trabzon spor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Murat İskender ve Genel Sekreter Sami Karaman yer aldı.

Kafkas, Trabzon spor'un köklerini oluşturan kurucu kulüplerin Türk spor tarihindeki önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzün temellerinde İdmangücü ve İdmanocağı gibi köklü kulüplerimizin emeği, mücadelesi ve spor kültürü bulunmaktadır. Bu kulüplerimizle aramızdaki bağ, sadece tarihi bir sorumluluk değil, aynı zamanda geleceğe taşıdığımız önemli bir değerdir. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz."

Kafkas, ziyaretin anısına Macit ve Özer'e Trabzonspor'un kuruluş yıllarında kullandığı retro formasını hediye etti.

Macit ve Özer ise bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: AA / Enes Sansar
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı

Kızının makarnaya verdiği parayı duyunca soluğu restoranda aldı
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti
Amedspor sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı

Amed sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler