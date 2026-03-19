İdlib'de çadırlarda yaşayan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı zor şartlar ve imkansızlıklar içinde karşılıyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller, artan hayat pahalılığı ve devrik rejim tarafından yıkılmış yerleşim yerleri nedeniyle bayram hazırlığı yapamıyor.

İdlib'in kuzeyinde derme çatma çadırlarda yaşayan siviller, temel gıda, kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi zorluk yaşarken, kadın ve çocukların ağırlıkta olduğu birçok aile kışın soğuk, yazın ise aşırı sıcak altında yaşam mücadelesi veriyor.

Siviller, hem yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de bayram öncesi temel ihtiyaçların karşılanması için Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) ve yardımseverlere çağrı yapıyor.

"Bayram gelip geçiyor ama bayram gibi değil"

Devrik rejim güçlerinin Halep'in güneyindeki Seyyele köyüne saldırıları nedeniyle yerinden edilen Mahmud el-Hasan, AA muhabirine, bayramların artık eski neşesiyle yaşanamadığını söyledi.

Eskiden bayramlarda çocuklarına şeker, kıyafet ve oyuncak aldıklarını, tatlılar hazırladıklarını anlatan Hasan, "Kamplarda yaşıyoruz. Şu anda kim dayanabiliyorsa ya da geçimini sağlayabiliyorsa o iyi sayılır. Bayram gelip geçiyor ama bayram gibi değil." dedi.

Temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını vurgulayan Hasan, "Çünkü herhangi bir şey almak istersen -sebze, yiyecek, içecek, kıyafet- her şey ateş pahası, her şey çok pahalı. İnsan geçimini sağlayamıyor. Sürekli çocuklarımızı oyalamak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Köylerine dönememelerinin en büyük nedeninin evlerin yıkılmış durumda olduğunu söyleyen Hasan, "Evlerimizin çoğu yıkılmış, bölgemiz zaten uzak ve çöl gibi. Köyün yarısı dağılmış durumda." dedi.

"Bayram için ne hazırlayacağız ki? Yerinden edilmiş bir insan ne hazırlayabilir?"

İdlib'in güneyindeki Kefrayin köyünden göç eden Neşmi el-Ahmed, geçinmenin çok zor olduğunu, evlerinin yıkılmış olması nedeniyle köylerine dönemediklerini ve yeniden ev inşa edecek paralarının da olmadığını söyledi.

Bayram hazırlığı yapamadıklarını dile getiren Ahmed, "Ne hazırlayacağız ki? Yerinden edilmiş bir insan ne hazırlayabilir?" şeklinde konuştu.

"Kamplarda yaşam koşulları çok ağır"

Kampta yaşayan Seham Muhammed de bayram öncesi içinde bulundukları duruma ilişkin "Biz hiçbir şey hazırlamadık. Çocuklara kıyafet almadık, tatlı yapmadık, hiçbir şey yapmadık." ifadelerini kullandı.

Ramazan boyunca yeterli destek alamadıklarını dile getiren Muhammed, "Biz her şeye muhtacız: gıda, kıyafet...her şeye. Kamplarda yaşam koşulları çok ağır. Bu çadırlarda yaşıyoruz. Kışın soğuk, yazın sıcak. Dün su bastı, geri dönecek hiçbir yerimiz yok." diye konuştu.

Her şeyin çok pahalı olduğunu ve alacak imkanlarının bulunmadığını söyleyen Muhammed, şöyle konuştu:

"Bu kampta neredeyse dört erkek bile yok. Hepsi kadın, hepsi de dul. Bizlerin her şeye ihtiyacımız var. Bayramda hayırseverlerin bize destek olmasını istiyoruz."