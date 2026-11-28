ŞAM (AA) – Suriye ile Türkiye arasındaki ticari iş birliğinin somut bir göstergesi olan Cilvegözü Sınır Kapısı karşısında İdlib'deki Babülhava Sanayi Şehri'ni genişletme çalışmaları kapsamında temel atma töreni düzenlendi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın hemen karşısında yer alan sanayi sitesindeki törene, Sanayi ve İç Ticaret Bakanı Basil Abdülaziz el-Hannan, İdlib Valisi Muhammed Abdürrahman, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ve çok sayıda yetkili katıldı.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkonsolos Cengiz, Babülhava Sanayi Sitesi'nin tüm inşaat çalışmalarının Türk şirketi "İsra Holding" tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Cengiz, İdlib ve Halep kentlerinde sanayi sitelerinin yanı sıra konut ve farklı altyapı projeleri de üstlenen bu ve diğer projede emeği geçenleri tebrik ederek teşekkürlerini sundu.

Suriye'nin yeniden kalkınma sürecindeki özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Sanayi Bakanlığı ile İdlib Valiliğini de kutlayan Cengiz, sanayi şehrinin kuruluş sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu sanayi şehrinin bir hikayesi var. Devrimin ve mücadelenin devam ettiği dönemde temelleri atılan bir sanayi şehridir. Dolayısıyla Suriye devriminin içinden çıkıp gelmiş ve bugün yeni aşamasına geçtiğimiz bir sanayi şehri haline ulaşmıştır. Bugün hem Sanayi Bakanı hem de İdlib Valisi, Türkiye'nin destekleri için bize teşekkür ettiler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye olarak Suriye'nin her zaman sanayi alanında da yanında olmaya devam edeceğiz."

Genişletme projesiyle 122'den fazla yeni parsel oluşturulacak

Sanayi ve İç Ticaret Bakanı Hannan ise yaklaşık 37 hektarlık alanı kapsayan birinci etap genişletme projesi kapsamında 122'den fazla sanayi parseli oluşturulacağını ve parsel büyüklüklerinin 1000 ile 3500 metrekare arasında değişeceğini kaydetti.

Genişletme adımının, sanayicilerin Babülhava Sanayi Şehri'nde yatırım yapmaya yönelik artan talebi doğrultusunda atıldığını vurgulayan Hannan, 50 hektarlık birinci etapta 200'ü aşkın tesisin büyük oranda tamamlandığını bildirdi.

Hannan, birinci etapta 150'den fazla tesisin üretime geçtiğini, 50 tesisin ise inşaat aşamasında bulunduğunu aktardı.

Sanayicilerden gelen yoğun talep üzerine, yaklaşık üç ay önce İsra Holding ortaklığıyla ikinci etap çalışmalarına başlandığını dile getiren Hannan, şöyle konuştu:

"Altyapı ve yol çalışmalarının bir yıl içinde tamamen bitirilmesini öngörüyoruz. Bu süreçte bugün itibarıyla yeni etap için başvurular ve tahsis işlemleri başlayacak. Altyapı çalışmaları sürerken, eş zamanlı olarak sanayici ve yatırımcılar da tesislerinin inşasına başlayabilecek. Bir yıl içinde bazı tesislerin üretime geçmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA