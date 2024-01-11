İDDEF, kriz bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için kış yardım kampanyası başlattı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerinde soğuk hava ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahipleri için "İyilik ısıtır" sloganıyla kış yardım kampanyası başlattı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon, Gazze, Suriye, Yemen, Afganistan ve Lübnan'da soğuk hava şartları altında yaşam mücadelesi veren mazlum ve mağdur siviller için harekete geçti.

"İyilik ısıtır" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında İDDEF, kış boyunca hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti, soba ve yakacak yardımlarını bölgedeki ekipleriyle ihtiyaç sahiplerine teslim edecek.

Hayırseverler, federasyonun kampanyasına "www.iddef.org" internet adresi üzerinden bilgi alarak destekte bulunabiliyor.