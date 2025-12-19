Icrypex Başkanı Gökalp İçer'e Kokainle Avukat Göksu Çelebi'nin Ölümüne Neden Olmaktan Müebbet Hapis İstemiyle İddianame

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Kripto borsası ICRYPEX'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında, avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kadına karşı olası kastla öldürme" suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ay önce, Kripto borsası ICRYPEX'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in 'uyuşturucu temini' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu. Açıklamalara göre İçer, 14 Temmuz tarihinde Göksu Çelebi isimli avukatla birlikte narkotik madde kullanmış ve Çelebi fenalaşarak bilinci kapalı halde, hayati tehlike kaydıyla, hastaneye sevk edilmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan İçer, 16 Temmuz günü ise mevcutlu olarak savcılığa sevk edilmiş ve savcılık sorgusunun ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Göksu Çelebi'nin ölümü üzerine İçer, 27 Temmuz günü 'uyuşturucu temini' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yeniden gözaltına alınarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Söz konusu olaya ilişkin ise soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede babası Ali Atilla Han Çelebi, annesi Gülşen Çelebi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü müşteki; Gökalp İçer ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede delil olarak, taraf beyanları, tutanaklar, kamera görüntüleri, hastane evrakları, adli tıp raporları, dijital inceleme sonuçları, tanık beyanları, şüpheli savunması yer aldı.

Adli tıp raporu dosyaya girdi: Çelebi'nin ölüm nedeni, "uyarıcı madde zehirlenmesi" olarak belirlendi

İddianameye göre, maktul Göksu Çelebi, 15 Temmuz tarihinde Atakent Acıbadem Hastanesine kaldırıldı ve 19 Ağustos günü vefat etti. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'nin 1 Aralık tarihli kararında ise Çelebi'nin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, kanda kokain tespit

edildiği ve kişinin ölümünün uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydan geldiğinin belirtildi.

Göksu Çelebi'nin babası Ali Atilla Han Çelebi, müşteki sıfatıyla alınan beyanında; kızının Ankara'da avukat olarak görev yaptığını, kızının hastanede bulunduğunu telefonla aranmak suretiyle öğrendiklerini, bunun üzerine Ankara'dan İstanbul'a geldiklerini, Göksu'yu kendi imkanlarıyla Atakent Acıbadem Hastanesi'ne sevk ettirdiklerini ifade etti. Kızının alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklarının olmadığını, Gökalp İçer'i tanımadığını, kızının çok sosyal biri olmadığını ve az sayıda arkadaşı bulunduğunu belirtti. Sabahları kızını ofise kendisinin bıraktığını, akşamları da eve kendisinin getirdiğini, eline geçen parayı kendilerine verdiğini söyledi. Kızının 11/07/2025 tarihinde İstanbul'a gezmek amacıyla gitmek istediğini söylediğini, buna sevindiğini, ara sıra annesiyle telefonla görüştüğünü ve herhangi bir sorun olmadığını beyan etti.

Avukat Çelebi'nin daha önce uyuşturucu kullandığına dair kayıt bulunmamış

İddianamede, İçer'in daha önceden de kokain satın aldığı kişi ile iletişime geçerek kendisine ait araçla uyuşturucu satıcısının yanına gittiği ve 8 gram gelen uyuşturucu maddeyi temin ettiği bilgisi yer aldı. İçer'a ait Kireçburnu'nda bulunan ikamete giderek maktul ile şüphelinin iki gün boyunca bu uyuşturucu maddeyi kullandıkları öğrenildi. Savcılık iddianamede, "kokain isimli uyuşturucu maddenin tek doz kullanımı dahi ölümcül risk taşımasına rağmen şüphelinin, maktulün daha önceden uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını bilmeden (maktul hakkında Türkiye geneli yapılan araştırmada uyuşturucu madde kullanıma bağlı herhangi bir kayda rastlanılamamıştır) maktulun uyuşturucu madde kullanmasına imkan sağlayarak (uyuşturucu madde temini ve yer temini) bunu kolaylaştırdığı ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak maktulün ölümüne neden olduğu" ifadelerini kullandı.

Savcılık, "şüphelinin bu kokain isimli tehlikeli maddenin öldürücü nitelikte olduğu biliniyor olması ve maktulün ölebileceğini öngörmesine rağmen maktule kokain isimli uyuşturucu maddeyi temin ederek kullanması için vermesi, maktulün de bu uyuşturucu madde kullanımı sonucunda vefat etmesi sebebiyle şüphelinin olası kastla adam öldürme ve uyuşturucu maddeyi temin ederek başkalarına vermek suretiyle üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti suçunu ayrı ayrı işlediği" sonucuna vardı.

Olay günü şüpheli İçer, ChatGPT'de "yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrasında oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü" diye arama yapmış

İddianamede, İçer'in olay günü ChatGPT üzerine "nabız 22'ye düşerse ne olur, aşırı doz kokain kullanımı, 15 dk nabız durmasının nasıl hasarı olur, yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrasında oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü, yoğun bakımda olan birinin gözünü banlatmışlar, neden" şeklinde arama yaptığı bilgisi de yer aldı.

Savcılık, İçer hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kadına karşı olası kastla öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası istedi.