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İçişleri Bakanı Çiftçi ve Ticaret Bakanı Bolat Sınır Kapıları ve Kaçakçılıkla Mücadeleyi Görüştü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret ederek sınır kapılarındaki koordinasyon, kaçakçılıkla mücadele ve güvenli ticaret ortamının güçlendirilmesi konularını ele aldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Görüşmede sınır kapılarındaki koordinasyon, kaçakçılıkla mücadele, güvenli ticaret ortamının güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Görüşmede sınır kapılarındaki koordinasyon, kaçakçılıkla mücadele ve güvenli ticaret ortamının güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Ticaret Bakanlığı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ticaretin güvenliğinin sağlanmasından kaçakçılıkla mücadeleye, sınır kapılarımızdaki hizmet kalitesinin artırılmasından vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğine kadar birçok alanda yürüttüğümüz ortak çalışmaların değerlendirilmesi imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de görüşmeye ilişkin paylaşımında, güvenli şehirler, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaları ele aldıklarını belirtti. Çiftçi, "Sınır kapılarımızdaki koordinasyondan kaçakçılıkla mücadeleye, güvenli ticaret ortamının güçlendirilmesinden vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesine kadar birçok başlıkta istişarelerde bulunduk" dedi.

Çiftçi, kurumlar arasındaki güçlü iş birliğini daha da pekiştirerek vatandaşlara hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade ederken, nazik ev sahipliği dolayısıyla Bolat'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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