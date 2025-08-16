İçişleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları Elazığ'da Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak yerel yöneticilerle bir araya geldi ve Ticaret Borsası hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu.

Elazığ Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Elazığ Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Sağlam ve Alpay ziyaretlerinde Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Sağlam, daha sonra Yurtbaşı Belde Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Nihat Doğan ile görüştü.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
