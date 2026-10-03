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İçişleri Bakanlığı, 16 ildeki DEAŞ operasyonunda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi

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İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'a yönelik 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İl Jandarma komutanlıklarınca yapılan operasyonlarda şüphelilerin örgüte üye oldukları, finans sağladıkları ve sosyal medyada propaganda yaptıkları belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlıklarınca terör örgütü DEAŞ'e yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sinop, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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