İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin sac ayakları yereldedir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "' Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin sac ayakları yereldedir. Belediyeler millete hizmetin en önemli aracıdır. Kalkınma, büyüme, gelişme önce yerelde başlar. Yerelde eğer adımlarımızı sağlam atamazsak, hizmetlerimizi gerçekleştiremezsek hep yarım ve eksik kalırız." dedi.

Palu ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap eden Yerlikaya, samimiyetiyle, kardeşliğiyle, mertliğiyle, güler yüzüyle hem gönülleri hem de bu meydanı ısıtan Palululara teşekkür ettiğini söyledi.

Murat Nehri kıyısında, tarihle iç içe geçen bu ilçenin, huzuru da kalkınmayı da hizmeti de fazlasıyla hak ettiğini ifade eden Yerlikaya, Osmanlı döneminde "Hükümet sancağı" ismi verilen ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerlikaya, İçişleri Bakan yardımcılarından Mehmet Sağlam'ın Palulu, Mehmet Aktaş'ın da Palu'nun evladı ve damadı olduğunu hatırlattı.

2002 yılında millete hizmet için yola revan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Palu'nun hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Yerlikaya, 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde de Palu'nun yüzde 89'luk rekor oyla "Recep Tayyip Erdoğan ve "Türkiye Yüzyılı" dediğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Palu laf değil iş üreten, eser bırakan, insanı aziz bilen, millete verdiği sözden dönmeyen bir siyaseti destekledi, desteklemeye de devam ediyor. Palu'yu desteklemeye, Palu'da eser ve hizmet üretmeye Allah'ın izniyle devam ediyoruz. 2002 yılından bugüne 181 kilometre asfalt, 306 kilometre stabilize, 684 bin metrekare kilitli parke, 30 kilometre yeni yol yapıldı. Palu Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve lojmanı, İlçe Jandarma Komutanlığı binası, Beyhan ve Gökdere jandarma karakol binası, 144 derslikli 13 okul, 28 taziye evi, gençlik merkezi, halı saha, 15 sentetik saha ve bir de ilçe stadı, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve sağlık evi, bunların hepsi Palu için yapıldı. Ayrıca 64 yerleşim yerine içme suyu kazandırıldı, 22 yerleşim yerine kanalizasyon hattı çekildi. Belediye hizmet binamızın yapımı devam ediyor."

"Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz"

Kentte 2010 yılındaki depremde yıkılan evlerin yerine 1568 konut yapıp, teslim ettiklerini, 2020 depremi sonrası 707, 6 Şubat 2023'teki deprem sonrası ise 555 olmak üzere Palu'da toplam 1262 hak sahibi olduğunu hatırlatan Yerlikaya, bu kişilerden 397 hak sahibine evlerini bu ana kadar teslim ettiklerini, geriye kalan 865 hak sahibinin evlerinin de yapımının devam ettiğini kaydetti.

Yerlikaya, bu evleri de bu yıl içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını dile getirerek, "Milletimize verdiğimiz her sözü bugüne kadar yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Deprem, umutlarımızı da geleceğe olan inancımızı da sarsmadı. Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz, sarmaya devam edeceğiz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız, Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.

Palu için büyük önem taşıyan 150 yataklı, proje bedeli 1 milyar 50 milyon lira olan Palu-Kovancılar Devlet Hastanesinin yapımına da bu yıl içinde başladıklarını aktaran Yerlikaya, 22 yılda Palu'ya 11 milyar 724 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 2 milyar 559 milyon lira tutarında 10 projenin de yapımının devam ettiğini anlattı.

Yerlikaya, her alanda Palu'yu büyütmenin, kalkındırmanın çabası içinde olduklarını kaydederek, gittikleri her yerde kazandırdıkları hizmetleri gururla anlattıklarını bildirdi.

Milletin kaynaklarını bu millet için hizmete dönüştürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, 22 yıldır bu ülkeyi büyütmenin, bu ülkeyi güçlü kılmanın, bu ülkeyi kalkındırmanın, bu ülkenin sorunlarını çözmenin, milletin yaşam kalitesini geliştirmenin, milletin refahını yükseltmenin, kutlu mücadelesini verdiklerini söyledi.

Yerlikaya, "Türkiye'nin sorunlarını çözdükçe, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini artırdıkça, gücünü harekete geçirdikçe daha çok kalkınacak ve güçleneceğiz. Bu millet yeter ki istesin. Bu millet tarihine, geçmişine baksın. Baktıkça bir milletin küllerinden nasıl doğduğunu, bu milletin nasıl güçlü olduğunu, bu milletin nasıl adaletli ve merhametli olduğunu görecek ve istikbale dört elle sarılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yapılan hizmetleri milletin gördüğünü belirten Yerlikaya, milletin ferasetinin hiçbir algıya ve manipülasyona geçit vermediğini ifade etti.

"Tüm terör yapılanmalarını bu topraklardan kazıyıp atmakta kararlıyız"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları paylaştı:

"Millet iradesi her defasında sandıklardan bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı galip çıkarıyor, AK Parti'yi birinci parti yapıyor. Göreve geldiğimiz günden beri milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 40 yıldır kardeşliğimize, istikbalimize pusu kuran bölücü terörü de FETÖ ihanet şebekesini de tüm terör yapılanmalarını da bu topraklardan kazıyıp atmakta kararlıyız. Organize suç örgütünden zehir tacirlerine suçta kibirlenen kim varsa devletin demir yumruğu tepesine iniyor, indirmeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Milletimizin hakkını, hukukunu korumak İçişleri ailesi olarak bizim en temel görevimizdir. Bu mücadeleyi verirken Palulu kardeşlerimizin duasını, desteğini her zaman görüyoruz. Bu destek, bizim için her şeye bedeldir. 4 Haziran 2023'ten bu yana tepelerine demir yumruk gibi inip adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 402 oldu değerli kardeşlerim."

"'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin sac ayakları yereldedir"

31 Mart'taki seçimlerin önemine işaret eden Yerlikaya, Palu'nun her defasında iradesini ve kararını eser ve hizmet siyasetinden yana kullandığını belirtti.

Palu'da yine AK Parti belediyeciliğinin yoluna dolu dizgin devam edeceğini dile getiren Yerlikaya, Palu'nun "gerçek belediyecilik" anlayışıyla kalkınmaya devam edeceğini vurguladı.

Yerlikaya, "'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin sac ayakları yereldedir. Belediyeler millete hizmetin en önemli aracıdır. Kalkınma, büyüme, gelişme önce yerelde başlar. Yerelde eğer adımlarımızı sağlam atamazsak, hizmetlerimizi gerçekleştiremezsek hep yarım ve eksik kalırız." sözlerini sarf etti.

Ali Yerlikaya, AK Parti'nin Palu Belediye Başkan adayı Vahdettin Demirtaş'ın Palu'nun evladı olduğunu, samimiyetiyle, dürüstlüğüyle bilinen bir kişi olduğunu, AK Parti'nin teşkilatlarında önemli görevler üstlendiğini anımsattı.

Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Rabb'im çıktığı yolda hayırlı işler yapmayı, bu millete hizmet etmeyi, Palu'da eser bırakmayı nasip etsin. Her şey gelip geçer, asıl mesele gök kubbede hayırla anılacak bir sada bırakmaktır. Şehir inşa ederken, gönül yıkmayacağız. Bu milletin, Palulu kardeşlerimizin gönüllerine girmeye talibiz. Bu makamlar, görevler hepsi birer emanet. Bunlar milletin, yani sizlerin emaneti."

"Palu'nun hak ettiği yere gelmesi için bütün gayreti göstereceğiz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam da Palu'da doğduğunu daha sonra Adana'ya yerleştiklerini belirterek, 55 yıl sonra Palu'ya yeniden gelmenin heyecanını yaşadığını kaydetti.

Partilerinin Palu Belediye Başkan adayı Vahdettin Demirtaş'ın kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Sağlam, "Gerçekten çok iyi bir Palulu. Ben 1999 yılında Adana'da Belediye Başkan adayı olduğumda Vahdettin başkan geldi ve bir hafta Adana'da benim için çalıştı. Bugün de biz borcumuzu ödemeye geldik." diye konuştu.

Palulu olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Sağlam, Palulu olmaktan büyük bir onur duyduğunu aktardı.

Sağlam, "Palu'nun hak ettiği yere gelmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Uyum olacak, eşit bir hizmet olacak. Allah'ın izniyle Vahdettin Demirtaş'ı seçtiğiniz zaman Palu'ya hizmet gelecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Programa, İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Aktaş ve Münir Karaloğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da katıldı.

Daha sonra İçişleri Bakanı Yerlikaya ve beraberindekiler, Palu Merkez Camisi'nde öğle namazını kıldı, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.