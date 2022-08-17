Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu'dan "17 Ağustos" paylaşımı

İçişleri Bakanı Soylu'dan '17 Ağustos' paylaşımı

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da Marmara Depremi'nin meydana geldiği saat olan 03.02'de paylaşımda bulunarak, "Biz, depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz." görüşünü paylaştı.

Tüm gayretlerinin 17 Ağustos depreminde yaşananların tekrar yaşanmaması için olduğunu vurgulayan Soylu, "Allah, milletimizi her türlü afetten korusun. Kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Süleyman Soylu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title