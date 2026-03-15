İçişleri Bakanı Çiftçi, Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Yaptı:  Göçmen Kaçakçılarına Asla Geçit Verilmeyecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik personeli ile düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşma yapan Çiftçi, şunları söyledi:

"Türkiye bugün, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük hedeflere yürüyen, ufkunu büyüten, iddiasını yükselten bir ülkedir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu da bu iddianın en net göstergesidir. Bu vizyon güçlü devlet, güçlü millet, güçlü gelecek iradesidir;"

savunmada caydırıcılık, ekonomide direnç, teknolojide atılım, kamu düzeninde kararlılık ve toplumsal huzurda süreklilik demektir.

Bizler İçişleri Bakanlığı ailesi olarak emniyetimizle, jandarmamızla, Sahil Güvenliğimizle bu vizyonun güvenlik ayağını en sağlam şekilde taşımaya devam edeceğiz. Rotamız bellidir; Türkiye Yüzyılı'nı, 'huzurun yüzyılı' yapmak… Hedefimiz nettir; milletimizin güvenliği, çocuklarımızın yarınları… O yüzden her türlü suç ve suçluyla mücadelede irademiz sarsılmazdır. Asayişi bozanlara, organize suç şebekelerine, kaçakçılık ağlarına, insan tacirlerine, terörün uzantılarına; hukuk içinde, kararlılıkla, kesintisiz şekilde mücadele edeceğiz. Suçu kaynağında önleyecek, riskleri ortaya çıkmadan bertaraf edeceğiz.

Güvenlik bir bütündür; karası da denizi de aynı iradenin parçasıdır. Bu mücadelenin en kritik başlıklarından biri de uyuşturucuyla olan mücadelemizdir. Uyuşturucu bir zehir ticareti olmanın ötesinde, gençliğimizi hedef alan sinsi bir tuzaktır. Ailelerimizi yıpratan, toplumun direncini düşüren, suç örgütlerini besleyen bir tehdittir. Gençlerimizin umutlarını karartanlara, haramı ticaret sayanlara asla fırsat vermeyeceğiz.

Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz. Zira, Türkiye'nin gençliği, Türkiye'nin istikbalidir. Bu istikbali korumak, mukaddes bir vazifedir. Uyuşturucuyla mücadelede sahil hattının ve deniz trafiğinin önemi büyüktür. Bir diğer önemli mücadelemiz, düzensiz göçledir. Düzensiz göçle mücadele; sınır güvenliğimizin, kamu düzenimizin ve insan hayatının korunmasının temel başlıklarından biridir. Ülkemiz, mazluma merhametiyle sahip çıkarken göçmen kaçakçılığını kazanca çeviren organize yapılara karşı kararlılıkla mücadele etmektedir.

"Kıyı bölgelerinde kurulmaya çalışılan karanlık ağlar, bertaraf edilecek"

Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu mücadelenin Mavi Vatan'daki en önemli gücüdür. Denizlerde yürütülen keşif, gözetleme ve müdahalelerle; hem kaçakçı şebekelerine darbe vurulmakta hem de tehlikeye düşen insanların hayatı korunmaktadır. Bu kararlılık sürecek, göçmen kaçakçılarına asla geçit verilmeyecektir. Kaçakçılık rotaları, deniz yoluyla yapılan sevkiyatlar, kıyı bölgelerinde kurulmaya çalışılan karanlık ağlar; sizlerin dikkatli gözü ve hızlı müdahalesiyle bertaraf edilecektir. Denizlerde yürütülen kontrol ve operasyonel kabiliyet sadece yakalama sayılarıyla ölçülen bir başarı değildir. Bu, aynı zamanda caydırıcılıktır, suçun önünü kesmektir ve milletimizin huzurunu büyütmektir. Sahil Güvenlik teşkilatımız; denizdeki narkotik mücadelemiz başta olmak üzere; arama-kurtarmadan düzensiz göçle mücadeleye, deniz emniyetinden çevre güvenliğine kadar çok geniş bir sahada en büyük stratejik gücümüzdür. İnşallah, bu gücü daha da tahkim edeceğiz. Denizde bir can tehlikeye düştüğünde, bir yardım çağrısı yükseldiğinde, bir suç girişimi tespit edildiğinde ilk refleks, en hızlı müdahale, en kararlı duruş sahil güvenliğimizden geliyor. Bu millet, denizdeki nöbetin kıymetini biliyor. ve devletimiz, bu nöbeti tutan evlatlarını her daim destekliyor.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan'ın rahmet ikliminin ülkemizi sarıp sarmalamasını diliyorum. Vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Mavi Vatan'ın emanetini omuzlarında taşıyan kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kıymetli personelini; özverili hizmetleri, yüksek disiplini ve sarsılmaz görev bilinci için yürekten tebrik ediyorum. Rabb'im birliğimizi daim, ülkemizi her türlü tehditten muhafaza eylesin. Türkiye Yüzyılı yolunda; huzurla, güvenle, kararlılıkla yürümeyi nasip etsin. İnşallah bu mübarek günlerin ardından, bütün İslam alemine Ramazan Bayramı'na sağlıkla, huzurla, hayırla kavuşmayı nasip eylesin."

Kaynak: ANKA