İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ'da Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ'da Karapürçek Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezini ve mahalle esnafını ziyaret etti.

Yerlikaya, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile Karapürçek Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Yerlikaya, esnaf ziyaretinin ardından Altındağ Belediyesi Karapürçek Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezine giderek kadınların el işi çalışmalarını inceledi.

Burada yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.