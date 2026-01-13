Haberler

Albüm: Çin'in İç Moğolistan Bölgesindeki Kış Festivalleri Yerel Ekomomiyi Canlandırıyor

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, yerel ekonomiyi canlandırmak için 300'den fazla kış eğlence programı başlatarak buz ve kar sporları, kültürel deneyimler ve moda tüketimini teşvik ediyor.

HOHHOT, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla buz ve kar sporları, kültürel deneyimler ve moda tüketimini içeren 300'den fazla kış eğlence programı başlattı.

