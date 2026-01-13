Albüm: Çin'in İç Moğolistan Bölgesindeki Kış Festivalleri Yerel Ekomomiyi Canlandırıyor
HOHHOT, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla buz ve kar sporları, kültürel deneyimler ve moda tüketimini içeren 300'den fazla kış eğlence programı başlattı.
