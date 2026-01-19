Haberler

Çin'de çelik fabrikasındaki patlamada 4 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi, 84 işçi yaralandı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 4 işçinin hayatını kaybettiği, 84 işçinin yaralandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Baotou ilindeki kamuya ait Baogang United Steel şirketinin işlettiği çelik fabrikasında dün gündüz saatlerinde patlama meydana geldi.

Basınçlı suyu tutmak üzere tasarlanan depolama tankının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi, 84 işçi yaralandı.

Patlama sırasında fabrikada olduğu bildirilen 6 işçiden halen haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten yerel polis birimi, fabrikanın sorumlu yöneticilerini gözaltına aldı.

Yerel hükümet, fabrikadaki üretimi durdururken, şehir genelinde sanayi ve ticaret kuruluşlarında güvenlik denetimi başlattı.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar
Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda