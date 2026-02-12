Haberler

Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Karakaş güven tazeledi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda İbrahim Karakaş, başkanlığa yeniden seçilerek esnaf sorunlarına çözüm bulma sözü verdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda İbrahim Karakaş, başkanlığa yeniden seçildi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Halit Gölcan, ilçelerin esnaf oda başkanları ve oda üyeleri katıldı.

Başkan Tekin, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafların sorunlarına hep birlikte eğileceklerini vurguladı.

Daha sonra tek listeyle girilen seçimlerde, mevcut başkan İbrahim Karakaş, yeniden başkan seçildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
