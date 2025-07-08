İBB, Yeni Bölgesel İstihdam Ofisi'ni Açtı

İBB, Yeni Bölgesel İstihdam Ofisi'ni Açtı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy'de yeni bir Bölgesel İstihdam Ofisi açarak istihdamı artırmayı hedefliyor. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da istihdam ofisi sayısını 40'a çıkarma planlarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Bakırköy Belediye Başkanlığı yerleşkesinde hizmete açtığı Bölgesel İstihdam Ofisi için tören düzenlendi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul'u mutlu insanların şehri yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Bunun için en öncelikli adımın istihdamı artırma ve olanaklarını kolaylaştırmak olduğu belirten Aslan, İstanbul'daki istihdam ofisini 40'a çıkarmak istediklerini kaydetti.

Aslan, istihdam edilmesine destek verdikleri kişinin 260 bine yaklaştığını aktararak, "260 bin kişinin evine ekmek götürmesine destek olmak demek, aileleriyle birlikte neredeyse 1 milyon kişinin hayatına dokunmak demektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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