İBB Meclisinde Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesine ilişkin soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesine ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkan Vekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesinin, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerini doğrudan ilgilendiren stratejik bir raylı sistem projesi olduğunu söyledi.

Söz konusu projenin, İBB'nin geçmiş dönem faaliyet raporlarında 2020 yılında tamamlanacak projeler arasında gösterilmiş olmasına karşın, aradan geçen yıllara rağmen tamamlanmadığını belirten Demirhan, daha sonra projenin etaplara bölündüğünü ve hattın Esenyurt kısmının belirsiz bir tarihe ertelendiğini kaydetti.

Demirhan, öte yandan kamuoyuna yansıyan tahvil ihracı dokümanlarında, İBB'nin 2020'de gerçekleştirdiği 580 milyon dolarlık tahvil ihracatında, "Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Line Project" adı altında 220 milyon avro dış finansman sağlandığının görüldüğünü vurgulayarak, "Benzer şekilde, 2023 yılında gerçekleştirilen 715 milyon dolarlık yeşil tahvil ihraç sürecinde de yapılan resmi başvuru ve izin yazışmalarında söz konusu metro hattının isminin, 'İhraçla birlikte kaynak aktarılacak projeler' arasında yer aldığı yönünde bilgiler sunulmuştur. Ancak tüm bu finansman süreçlerine rağmen hattın yıllardır tamamlanamaması, projenin etaplara ayrılması ve özellikle Esenyurt ayağının sürekli ertelenmesi kamuoyunda ciddi soru işaretlerine neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

İBB faaliyet raporunda, hattın Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kadar olan bölümünün 2027 yılına, Esenyurt etabının ise 2028 sonrası döneme bırakıldığının yazıldığını belirterek, bu durumun gerekçesini soran Demirhan, "İBB'nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 580 milyon dolarlık tahvil ihracatında, 'Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Line Project' için ayrılan 220 milyon avro tutarındaki dış finansman söz konusu iş için kullanılmış mıdır? Eğer 220 milyon avro doğrudan projede kullanılmadıysa, hangi projelere veya hangi harcama kalemlerine yönlendirilmiştir? Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesinin tamamının kesin bitiş tarihi nedir?" sorularını yöneltti.

CHP'li Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, bu hattın ilerlemesinin şu anda yüzde 53 seviyesinde olduğunu söyledi.

Hattın iki etaplı olduğunu dile getiren Çelik, ikinci etabın Kanuni Sultan Süleyman sonrası Esenyurt güzergahı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.