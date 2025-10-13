Haberler

İBB Meclisi'nde Ulaşım ve Kültür Sanat Tarifelerine Zam Gündemi

İBB Meclisi'nde Ulaşım ve Kültür Sanat Tarifelerine Zam Gündemi
Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ulaşım, kültür sanat, çevre ve kent ekonomisine yönelik zammı öngören maddeleri komisyonlara sevk etti. Toplu ulaşım araçları, İSPARK otoparkları ve etkinlik biletleri gibi birçok alanda yapılacak zammın oylaması, ilerleyen günlerde yapılacak meclis oturumunda görüşülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde ulaşım, kültür sanat, çevre ve kent ekonomisi başta olmak üzere birçok kaleme yapılacak zammı öngören gündem maddeleri ilgili komisyonlara sevk edildi.

İBB Meclisi Ekim Ayı Toplantıları'nın birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı.

Soru önergelerinin verildiği ve gündem dışı konuşmaların yapıldığı mecliste gündem maddeleri de ilgili komisyonlara sevk edildi.

Bu kapsamda kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerini içeren ulaşım başta olmak üzere İSPARK otoparkları, kreşleri, spor alanlarını, tiyatro, konser ve sinema biletleri gibi birçok alandaki kalemlere yapılacak zammı öngören maddeler, "Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu" başta olmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından gündem maddesinin ilerleyen günlerde yapılacak İBB Meclisindeki oturumda görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
