İBB Meclisi'nde İhalelerde Usulsüzlük İddiaları Gündeme Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin ihaleleri gündeme geldi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda gündem dışı konuşma yapan Ak Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, önceki dönemde 5 sene denetim komisyonu başkanlığı yaptığını söyledi.

Bu 5 senelik raporlarda, belediyenin yaptığı yüzlerce usulsüzlüğü tespit ettiklerini belirten Kaynar, "Bunların hepsi belediyede mevcut, bu raporlarımız. Bu dönemde de denetim komisyonu üyesi olarak görev yaptım. Burada söyleyeyim, 98 adet ihaleyle ilgili bizim usulsüzlük tespitimiz var. İETT ile ilgili 20, İSKİ ile ilgili 9 adet dosyada usulsüzlük tespitleri vardır." dedi.

Kaynar, mevcut İBB yönetiminin belediyenin sayısız kez denetlendiğini ve hiçbir usulsüzlüğün tespit edilmediğini iddia ettiğini vurgulayarak "Şu anda İBB'yle ilgili yapılmakta olan soruşturmanın ana konusu, ana dayanağı mülkiye müfettişleri tevdi ve MASAK raporlarıdır. İhalelerde yapılan usulsüzlükler raporlarda mevcuttur. Bunlar, belediyenin tozlu raflarında kalmayacaktır." diye konuştu.

Belediyenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerinden seçme usulü ile incelenen dosyalar kapsamında bazı tespitlerde bulunduklarını aktaran Kaynar, "İhalelerde, ihale konusu işin gerektirdiği yeterlilik şartları dışında, sadece ihaleyi alan firmanın katılabileceği şartlar konularak rekabet engellenmiş. İhaleler piyasa şartlarına göre çok düşük artırım oranlarıyla yapılmış, kanunda belirtilen ilkelere uygun olarak yapılmadığı için belediye zarara uğratılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynar, şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi, 768 Ada, 4 ve 5 parsel üzerinde bulunan zemin+2 Katlı iş merkezinin zemin katındaki 2 bin 600 metrekare kullanım alanlı taşınmazın spor tesisi olarak 1 yıl süreyle kiraya verilmesi işinin ihalesi 27 Mart 2024 tarihinde yapılmış, ihaleye tek firma katılmıştır. İşin ihalesinin 7 milyon 850 bin TL artı KDV yıllık kira bedeliyle MARS Sportif Tesisler İşletmeciliği AŞ'ye yapılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. Oy çokluğu olmasının nedeni geçen seneki encümende bizim meclis üyelerimizin de olmasıdır. İhale, muhammen bedel üzerinden sadece binde 6 artırım yapılarak sonuçlandırılmıştır. İhaleye tek katılımcı katılmış, ihale için 'Vergi dairesine kayıtlı sportif faaliyet gösteren en az 10 şubesinin olması' şartı aranmıştır. Bu şart sebebiyle ihale tek firmanın katılımıyla, binde 6 oranında artırım yaptırılmıştır."

Eyüpsultan Cezri Kasım Mahallesi'ndeki 620 metrekarelik taşınmazın restoran ve kafe olarak 3 yıl süreyle işletilmesi işi ihalesinin 27 Mart 2024'te yapıldığını aktaran Kaynak, ihaleye tek firma katıldığını, 3 yıl için 7 milyon 300 bin lira artı KDV bedelle AKKO Park Gıda ve Turizm AŞ'ye verildiğini, tek firmanın katıldığı ihalede muhammen bedel üzerinden sadece yüzde 1 artırım yapıldığını kaydetti.

Kaynar, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki 5 bin 443 metrekarelik alanın restoran ve kafe olarak kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işinin 09 Ekim 2024'te ihale edildiğini ve ihaleye tek firma katıldığını belirterek buna benzer toplamda 22 ihale tespit ettiklerini dile getirdi.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise denetim komisyonu raporlarının AK Parti ilçe belediyelerinden de geldiğini, onları da incelediklerini vurgulayarak "AK Parti ilçe belediyelerinde hep 3, 4 aynı firmanın katılıp hep tek firmanın aldığı 1'den fazla ihale var. Tesadüfe bakın." ifadelerini kullandı.