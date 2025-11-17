Haberler

İBB Meclisi'nde 2026 Bütçesi Kabul Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2026 yılı için 20 ilçenin bütçesini kabul etti. Bütçe görüşmeleri, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Adalar, Bağcılar, Bayrampaşa, Esenyurt ve Fatih'in de aralarında bulunduğu toplam 20 ilçenin 2026 yılına ilişkin bütçesi kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, 20 ilçe belediyesinin 2026'ya ait "mali yılı bütçesi" de görüşüldü.

Bu kapsamda, Adalar Belediyesinin 657 milyon lira, Arnavutköy Belediyesinin 9 milyar 972 milyon lira, Ataşehir Belediyesinin 9 milyar 100 milyon lira, Avcılar Belediyesinin 5 milyar 500 milyon lira, Bağcılar Belediyesinin 9 milyar 850 milyon lira, Bahçelievler Belediyesinin 9 milyar 500 milyon lira, Bakırköy Belediyesinin 6 milyar 400 milyon lira, Başakşehir Belediyesinin 11 milyar 500 milyon lira, Bayrampaşa Belediyesinin 5 milyar 384 milyon lira, Beşiktaş Belediyesinin 5 milyar 887 milyon lira, Beykoz Belediyesinin 9 milyar 735 milyon lira tutarındaki bütçesi gündeme geldi.

Beylikdüzü Belediyesinin 6 milyar 600 milyon lira, Beyoğlu Belediyesinin 5 milyar 970 milyon lira, Büyükçekmece Belediyesinin 6 milyar 600 milyon lira, Çatalca Belediyesinin 2 milyar 372 milyon lira, Çekmeköy Belediyesinin 6 milyar 150 milyon lira, Esenler Belediyesinin 9 milyar 250 milyon lira, Esenyurt Belediyesinin 12 milyar 715 milyon lira, Eyüpsultan Belediyesinin 10 milyar 225 milyon lira, Fatih Belediyesinin 8 milyar 947 milyon lira tutarındaki bütçesi görüşüldü.

Toplam 20 ilçenin gelecek yılki bütçesi oylamanın ardından kabul edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.