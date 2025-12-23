İbb'de Çalışan İşçilerden Bankalara Maaş Promosyonu Tepkisi: Promosyon Bir Lütuf Değil, Hakkımızdır

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) İBB ve bağlı iştiraklerde çalışan işçiler, İBB'de yürütülen banka maaş promosyonu sürecinde kamu bankalarının sürece dahil olmamasını, ihaleye katılan özel bankaların da maaş promosyon teklifini düşük sunmasını İstanbul Finans Merkezi önünde protesto etti. İşçiler adına açıklama yapan DİSK Enerji-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Olcay Karabulut, "Promosyon bir lütuf değil, hakkımızdır" dedi.

İBB ve bağlı iştiraklerde çalışan işçiler, İBB'de yürütülen banka maaş promosyonu ihalesine kamu bankalarının katılmamasını, özel bankaların da ihalede sunduğu tekliflerin düşük miktarlarda kalmasını, içerisinde kamu bankalarının da bulunduğu Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi önünde protesto etti.

"Lütuf değil, hakkımızı istiyoruz" yazılı pankart açan işçiler, "Susma haykır, promosyon haktır" sloganları attı. İşçiler adına açıklama yapan DİSK Enerji-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Olcay Karabulut, kamu bankalarının siyasi müdahalelerle sürece dahil olmaması nedeniyle pazarlık ortamının ortadan kalktığını söyleyerek, işçilerin mağdur olduğunu dile getirdi.

"Promosyon bir lütuf değil, hakkımızdır"

İBB'de emek veren on binlerce emekçinin, haklarını dile getirmek için toplandıklarını söyleyen Karabulut, "Buradan diyoruz ki, sizin ortadan kaldırdığınız bu pazarlık ortamı bir lütuf değil, bizim hakkımızdır. Hakkımız olanı almak için de elimizden geleni yapacağız. Promosyon bir lütuf değil, hakkımızdır. Biz işçiler olarak her zaman şunu söylüyoruz: Demokrasi işçinin ekmeğidir. Mevcut siyasal iktidara da buradan sesleniyoruz: İşçinin ekmeğinden, işçinin hakkından elinizi çekin ve kamu bankalarının bu promosyon süreçlerine girmesini engellemeyin." diye konuştu.

"Kamu bankaları ihaleye katılmayarak rekabet ortamını yok etmiştir"

Güvenlik Sendikası Genel Başkanı Yusuf Küçük ise şu ifadeleri kullandı:

"Kamu bankaları, İBB'de düzenlenen ihaleye katılmayarak İBB işçisini mağdur etmiştir. Buradan şu soruyu sormak istiyoruz: Sizler siyasal saiklerle bu ihaleye katılmayarak İBB işçisini mi cezalandırdınız yoksa İBB yönetimini mi cezalandırdınız? Yıllardır emek veren bu işçiler, sadece üç yılda bir denk gelen bu promosyon sözleşmelerini dörtgözle beklemektedirler. Geçim sıkıntısı yaşayan işçiler, bir nebze olsun nefes alabilmek için büyük bir umutla bu promosyonu beklemektedirler. Bankalar işçilere bu rekabet ortamını sağlamayarak işçilerin haklarını gasp etmektedir. Kamu bankaları ihaleye katılmayarak rekabet ortamını yok etmiştir, katılan diğer bankalar ise ağız birliği yaparak rakamları çok alt seviyede tutmuştur. Bunu kabul etmiyoruz."