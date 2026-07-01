Haberler

İBB'den küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği

İBB'den küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılara bakım onarım malzemesi dağıttı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bugüne kadar binlerce balıkçıya destek sağlandığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından küçük ölçekli balıkçılara bakım onarım malzemesi dağıtıldı.

Sarıyer Haydar Aliyev Parkı'ndaki dağıtım töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, balıkçıların gecenin erken saatlerinde denize açıldığını ve İstanbulluları balıkla buluşturmak için alın teri döktüğünü söyledi.

Hayatta alın terinden daha değerli bir şey olmadığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 2 bin 638 balıkçımıza balıkçı tulumu ve çizme, 6 bin 432 balıkçımıza ise tekne bakım malzemesi desteği sunduk. Bu yıl ise 1317 küçük ölçekli balıkçımız desteğimizden faydalanacak. Bu kapsamda balıkçılarımıza toplamda 6 bin 50 kilogram epoksi macun ile 10 bin 430 litre beyaz yağlı boya, beyaz epoksi boya ve tekne altı koruyucu boya dağıtacağız."

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler, balıkçılara malzeme dağıttı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz

Biri bu adamı durdursun! Dünyayı ayağa kaldıracak işgal hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini Haberler.com'a bozdu

Skandal sözlerle gündem olan rektörden ilk açıklama
Toplam sayı 6'ya çıktı! Dünya Kupası'nda 2 istifa daha

Montella ''Kader'' demişti! Dünyaca ünlü 2 hoca daha istifa etti
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul'da 3 ay sürecek yasak! Satışı ve kullanımı durduruluyor
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Arabayla yaklaşıp "Müziğin sesini kıs" dedi, sonrasında film koptu