İBB'den küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından küçük ölçekli balıkçılara bakım onarım malzemesi dağıtıldı.

Sarıyer Haydar Aliyev Parkı'ndaki dağıtım töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, balıkçıların gecenin erken saatlerinde denize açıldığını ve İstanbulluları balıkla buluşturmak için alın teri döktüğünü söyledi.

Hayatta alın terinden daha değerli bir şey olmadığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 2 bin 638 balıkçımıza balıkçı tulumu ve çizme, 6 bin 432 balıkçımıza ise tekne bakım malzemesi desteği sunduk. Bu yıl ise 1317 küçük ölçekli balıkçımız desteğimizden faydalanacak. Bu kapsamda balıkçılarımıza toplamda 6 bin 50 kilogram epoksi macun ile 10 bin 430 litre beyaz yağlı boya, beyaz epoksi boya ve tekne altı koruyucu boya dağıtacağız."

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler, balıkçılara malzeme dağıttı.