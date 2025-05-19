İBB, 19 Mayıs Kutlamalarında 'Mustafa Kemal Yürüyüşü' Gerçekleştirdi

İBB, 19 Mayıs Kutlamalarında 'Mustafa Kemal Yürüyüşü' Gerçekleştirdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Beşiktaş'ta 'Mustafa Kemal Yürüyüşü' yapıldı. Etkinlikte İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gençliğin önemine vurgu yaptı ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Beşiktaş'ta "Mustafa Kemal Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılmak için bir araya gelen çok sayıda kişi, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla Dolmabahçe Sarayı girişinde toplandı. Katılımcılar, marşlar ve şarkılar eşliğinde Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de katıldığı yürüyüş, meydanda kurulan etkinlik alanında son buldu.

Etkinlik alanında konser öncesi konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Ülkemizin aydınlık yarınları, pırıl pırıl gençleri işte 19 Mayıs'ta başlayan o yürüyüşten doğdu. Ebedi Başkomutanımız bu kutlu günü, 'Cumhuriyet'i biz kurduk ama onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz.' diyerek gençlere emanet etti. Bugün, o gençlik karşımda. Hepinizin gözlerindeki parıltıyı görüyorum." diye konuştu.

Aslan, daha sonra İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mesajı okudu.

Program, İBB Kent Orkestrası ve Redd grubunun konseriyle devam etti.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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