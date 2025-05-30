Hüyük Çileği İlk Hasadı Mezatta Satıldı

Hüyük Çileği İlk Hasadı Mezatta Satıldı
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Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Hüyük çileğinin Konya'nın coğrafi işaretli 28. ürünü olduğunu belirtti. Hasat edilen çilekler 2 kilogramlık paketlerle 3 bin ile 4 bin lira arasında satışa sunuldu.

Hüyük çileğinin ilk hasadı mezat etkinliğinde satıldı.

Hüyük Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Hüyük çileğinin Konya'nın coğrafi işaretli 28. ürünü ve Avrupa Birliği'nden tescil alan ürünü olduğunu söyledi.

Programda, hasat edilen ve 2 kilogramlık paketler halinde satışa sunulan çilekler 3 bin ile 4 bin lira arasında satıldı.

Program, katılımcılara çilek ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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