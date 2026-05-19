Husi liderden ABD'ye İran uyarısı: Askeri olarak hazırız

Güncelleme:
Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı başlatması halinde Husilerin askeri olarak hazır olduğunu söyledi.

Husilere ait el-Mesira televizyonunda yayımlanan görüntülü konuşmasında Husi, ABD'nin İran limanlarına yönelik abluka uyguladığını ve bunun küresel ekonomiyi de etkilediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceliğinin "İsrail'e hizmet etmek" olduğunu savunan Husi, Washington yönetiminin daha önce başarısız olan sürecin ardından yeni bir gerilim hazırlığında olduğuna dair işaretler bulunduğunu ifade etti.

Husi, İran'a yönelik yeni bir askeri tırmanışın bölge genelinde ciddi sonuçlar doğuracağını belirterek, "Askeri düzeyde tüm gelişmelere hazırız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" belirtmişti.

İran lideri Mücteba Hamaney ise, ABD'nin İran'a yönelik yeni savaş tehdidine ilişkin, "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
