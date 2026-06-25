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Hürmüz Boğazı'nda askeri gerginliğin azalması Basra Körfezi'ndeki "kaçakçıları" yeniden harekete geçirdi

Hürmüz Boğazı'nda askeri gerginliğin azalması Basra Körfezi'ndeki 'kaçakçıları' yeniden harekete geçirdi
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Hürmüz Boğazı'nda askeri gerginliğin azalmasıyla kaçakçılar, İran ile Basra Körfezi ülkeleri arasında kumaş, kıyafet, ayakkabı ve akaryakıt kaçakçılığına yeniden başladı. Küçük teknelerle yapılan kaçakçılıkta ürünler, Bender Abbas sahillerinde bekleyen araçlara kısa sürede yükleniyor.

Hürmüz Boğazı'nda askeri gerginliğin azalmasıyla birlikte kaçakçılar, İran ile Basra Körfezi ülkeleri arasındaki faaliyetlerine tekrar başladı.

Ateşkes ve ardından imzalanan mutabakat zaptıyla birlikte, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerginliğin azalması, bölgede bulunan kaçakçıların tekrar faaliyete geçmesi sonucunu doğurdu.

Kaçakçılar özellikle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti ile İran'ın Bender Abbas kenti arasında küçük teknelerle çalışırken, genel manada kumaş, kıyafet ve ayakkabı taşıyarak bu malları yasa dışı yollarla İran'a sokuyorlar.

Gümrük vergilerinden kaçınmak için İran'a yasa dışı yollarla sokulan ürünler, Bender Abbas kenti sahillerinde kapıları açık durumda bekleyen araçlara yüklenerek ülkenin iç kesimlerine naklediliyor.

Teknelerdeki ürünlerin sahillerde bekleyen arabalara nakledilmesi ise 5 dakikadan daha kısa sürüyor. Bölgede ayrıca akaryakıt kaçakçılığının da oldukça yaygın olduğu biliniyor.

İran'dan yüklenen kaçak akaryakıt, Basra Körfezi üzerinde bulunan gemilere yükleniyor.

İranlı yetkililer özellikle akaryakıt kaçakçılığı yapanlara karşı yoğun güvenlik önlemleri alırken, akaryakıt dışında ürün taşıyan kaçakçıların ise rahat tavırları dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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