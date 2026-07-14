Haberler

Hakkarili çiftçi hurda malzemelerle başladığı seracılıkta sera sayısını altıya çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sosyal medyada izlediği videodan etkilenerek hurda malzemelerle sera kuran Tahir Artık, zamanla üretimini artırarak sera sayısını altıya çıkardı. Salatalık üretimi yapan Artık, ürünlerini ilçe merkezindeki market ve manavlara satarak geçimini sağlıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sosyal medyada izlediği videodan etkilenerek hurda malzemelerden kurduğu serada üretime başlayan Tahir Artık, zamanla üretimini artırarak sera sayısını altıya çıkardı.

Dedeler köyünde yaşayan Artık, 2023'te sosyal medyada seracılıkla ilgili videolar izledikten sonra kendi imkanlarıyla hurda malzemeler ve tahtalardan derme çatma bir sera kurarak salatalık üretimine başladı.

İlk seradan elde ettiği verimden memnun kalan Artık, 2024'te iki sera daha kurdu. Daha sonra fabrikaya sipariş verdiği birer dönümlük üç serayı da bahçesine kurarak üretim alanını genişletti. Artık, damla sulama sistemiyle donattığı seralarında üretime devam ediyor.

Çiftçi Artık, AA muhabirine, farklı büyüklüklerdeki altı serada ürettiği salatalıkları ilçe merkezindeki market ve manavlara sattığını söyledi.

Merak ederek bu işe başladığını anlatan Artık, şöyle konuştu:

"Önce hurda malzemelerden ve tahtalardan derme çatma bir sera yaparak salatalık üretimine başladım. Verimin arttığını görünce ikinci ve üçüncü serayı yaptım. Daha sonra fabrikadan birer dönümlük üç sera alarak sera sayımı altıya çıkardım. Seralarda ağırlıklı olarak salatalık yetiştiriyoruz. Hem verimi yüksek hem de geliri iyi. Hasat ettiğimiz ürünleri ilçe merkezindeki market ve manavlara satarak geçimimizi sağlıyoruz."

Seraları düzenli olarak denetleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kendisine destek verdiğini belirten Artık, üretimde artış sağlamak amacıyla budama işlemine önem verdiklerini anlattı.

Salatalığın yanı sıra farklı ürünleri de daha fazla üretmek istediğini kaydeden Artık, "Domates, biber ve patlıcan da üretmek istiyorum. Bunları ekiyorum ancak üretim miktarı yeterli değil. Çünkü ekonomik gücüm yetmiyor. Yetkililerden destek bekliyorum. Destek verilirse daha fazla üretim yapabiliriz. Ayrıca küçük hobi bahçeleri de oluşturduk. Buralarda lahana, biber, domates ve çilek yetiştiriyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ulaş Güven
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var