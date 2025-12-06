Haberler

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve Başkan Büyükkılıç'tan ASKON'a ziyaret

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve Başkan Büyükkılıç'tan ASKON'a ziyaret
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ASKON Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı.

ASKON Şube Başkanı İlker Barlı ve iş insanları ile bir araya gelen heyet, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Barlı da ziyaretlerinden dolayı Akar, Büyükkılıç, Böhürler ve Okandan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
