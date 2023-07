HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'in Cenazesi Dualarla Toprağa Verildi

ADANA'da namaz kıldıkları sırada A.S.'nin (71) bıçaklı saldırısında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'in (33) cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kime yapılırsa yapılsın, bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yok" dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir (62) ile il sekreteri Sacit Pişgin'i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp, kaçtı. Demir ile Pişgin'in, kanlar içerisinde il binasından çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir ile Pişgin'i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Pişgin, hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli A.S.'yi gözaltına aldı.

Cenazenin ardından Çelik, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir'i ziyaret etti. Çelik, Demir'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Olaydan kısa süre sonra saldırgan yakalandı ve savcılığa sevk edildi. Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadar elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Kuşkusuz arkasında birileri varsa, hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir. Siyaset kurumuna karşı her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Böylesine vahşi bir saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına, taziyelerimizi iletiyoruz" diye konuştu.