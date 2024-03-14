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HÜDA PAR, 760 belediye başkan adayıyla seçime giriyor

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 760 belediye başkan adayı ve binlerce meclis üyesi adayıyla seçime kendi logolarıyla girileceğini açıkladı. Yapıcıoğlu ayrıca, Gazze'deki soykırımın devam ettiğini ve uluslararası kamuoyunun gerekenleri yapmadığını belirtti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "760 belediye başkan adayımızla ve binlerce meclis üyesi adayımızla, kendi logomuzla, HÜDA PAR olarak seçime giriyoruz." dedi.

Yapıcıoğlu, Elazığ'da bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin bir hizmet yarışı olduğunu belirterek, bu seçimde diğer seçimlerde olmadığı kadar çok sayıda siyasi partinin yarıştığını söyledi.

"Seçim yaklaşırken bütün siyasi partilerin ve adayların kullandıkları kelimelere son derece dikkat etmeleri ve ortamı gerecek açıklamalardan kaçınmaları gerekir." diyen Yapıcıoğlu, adayların gerçekten hizmet yarışı için bu yola çıktığını, davranışlarıyla ve sözleriyle ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Seçime sayılı günler kaldığını anımsatan Yapıcıoğlu, kendi adayları ile seçime gireceklerini dile getirdi.

Yapıcıoğlu, "760 belediye başkan adayımızla ve binlerce meclis üyesi adayımızla, kendi logomuzla, HÜDA PAR olarak seçime giriyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Yapıcıoğlu, gündemdeki diğer önemli konulardan birinin de Gazze olduğuna işaret ederek, Gazze ile ilgili halen uluslararası kamuoyunun gerekenleri tam anlamıyla yapamadığını kaydetti.

Gazze'de 5 ayı aşkın süredir soykırımın devam ettiğini, insanların açlıktan, susuzluktan ve ilaç olmadığı için ölmeye devam ettiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Kim oradaki mazlumlar için, oradaki acılar dinsin diye bir şeyler yapıyorsa küçük veya büyük, bunların hepsini değerli görüyoruz. Sonuç itibarıyla orada acılar henüz dinmediği ve soykırım devam ettiği için üzerimize düşen vazifeyi hep beraber yeterince yerine getirmediğimizi kabul edip, bundan sonra daha fazla neler yapabiliriz diye düşünmemiz ve harekete geçmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA / Güncel

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